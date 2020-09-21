Главный режиссер НОВАТа заразился коронавирусом

Пока у режиссера коронавирус в легкой форме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев заболел коронавирусом. Об этом он рассказал в соцсетях.

— Мои дорогие любимые друзья, со мною все в порядке. у меня COVID в легкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей. Поздравляю еще раз свой любимый Новосибирский театр оперы и балета с открытием сезона, мое сердце с вами! Спасибо всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!!! — написал режиссер на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, НОВАТ открылся 19 сентября постановкой оперы «Иоланта» на Большой сцене. Малая сцена откроется 26 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие НОВАТа в 2020 году: когда начнутся спектакли, какие ограничения введут

Рассказываем, когда будет открытие НОВАТа в 2020 году (подробнее)