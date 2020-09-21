В Новосибирск привезли вакцину от коронавируса, но прививки пока не будут ставить: объясняем почему

В Новосибирск привезли вакцину от коронавируса. Фото: архив КП

В понедельник, 19 сентября, стало известно о том, что в Новосибирск привезли первую партию отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». Она предназначена для вакцинации медиков в зоне риска.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас решается вопрос, как препарат развести по больницам, ведь у него есть пара особенностей: нужно сохранить температурные условия хранения и соблюсти правила его транспартировки, чтобы эффективность вакцины была сохранена. Вакцинация против коронавируса будет добровольная. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала, что первым прививку от коронавируса поставят медикам. поступившую в Новосибирск вакцину будут хранить в ГКУ НСО «Новосибоблфарм». Препарат поместят в морозильную камеру.

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