Стало известно, кто первый сможет сделать прививки против коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, кому поставят первые прививки против COVID-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ноябре в Новосибирскую область прибудут первые дозы вакцины против коронавируса. Поставить прививку смогут медики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
— В ноябре ожидается поступление первой партии вакцины против COVID-19 в 10 тысяч доз. Они предназначаются для 5 тысяч медработников. Вакцина двухкомпонентная: сначала ставят первую ее дозу, через три недели — вторую. Сроки проведения вакцинации еще не установлены, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь областного минздрава Мария Кормильцева.
Напомним, ранее стало известно, что поступившую в Новосибирск вакцину будут хранить в ГКУ НСО «Новосибоблфарм». Препарат поместят в морозильную камеру.
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