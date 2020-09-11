Стало известно, кто первый сможет сделать прививки против коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, кому поставят первые прививки против COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре в Новосибирскую область прибудут первые дозы вакцины против коронавируса. Поставить прививку смогут медики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

— В ноябре ожидается поступление первой партии вакцины против COVID-19 в 10 тысяч доз. Они предназначаются для 5 тысяч медработников. Вакцина двухкомпонентная: сначала ставят первую ее дозу, через три недели — вторую. Сроки проведения вакцинации еще не установлены, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь областного минздрава Мария Кормильцева.

Напомним, ранее стало известно, что поступившую в Новосибирск вакцину будут хранить в ГКУ НСО «Новосибоблфарм». Препарат поместят в морозильную камеру.

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