В Новосибирскую область завезут первую партию вакцины от хоронавируса: где ее будут хранить

В Новосибирской области первую партию вакцины от коронавируса будут хранить в морозильной камере. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области первую партию вакцины от коронавируса будут хранить в морозильной камере в ГКУ НСО «Новосибоблфарм». Она должна поступить в регион в ближайшее время. Первый замгубернатора региона Юрий Петухов обсудил руководством учреждения и минздрава вопросы права пользования земельным участком, где расположены склады, а также закупку оборудования, необходимого для для хранения и транспортировки вакцины. Этот процесс будет контролироваться минздравом.

— Всего в учреждении хранится порядка 2 миллионов препаратов, применяемых для лечения и профилактики разных заболеваний. Льготные препараты поставляются в 78 аптечных пунктов, расположенных в государственных медучреждениях региона. В 2019 году по федеральной льготе лекарствами было обеспечено 41,7 тысяч пациентов, по областной льготе — 85,3 тысяч пациентов, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Всего в учреждении хранится порядка 2 миллионов препаратов. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Первый вице-губернатор проконтролировал также работу ГКУЗ особого типа Новосибирской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Это учреждение обеспечивает резерв медсредств на случай ЧС, инфекционный заболеваний. Здесь хранится 70 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 млн масок, 15 тысяч мешков для переливания крови и многое другое. Кроме того, в этом году было закуплено три изолирующих бокса для перевозки как инфицированных, так и здоровых людей: два бокса уже передали в больницы. Было закуплено также и 412 аппаратов для ИВЛ и более 1200 рециркуляторов.

Сейчас в регионе останется только два госпиталя, которые будут принимать коронавирусных пациентов. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе останется только два госпиталя, которые будут принимать коронавирусных пациентов. Пять больниц уже вернулись к своему обычному режиму работы. Тем не менее, в этих больницах будет оставлен резерв коек. Это необходимо на случай, если вдруг пойдет вторая волна коронавируса. Основная нагрузка на борьбу с коронавирусом ляжет на две больницы № №11 и больница №12. В последнем сообщении от областного оперштаба говориться, что в Новосибирской области зарегистрирован 1 501 случай заражения COVID-19. В числе заболевших — 685 детей. За весь период пандемии 10 229 пациентов выздоровели, скончались — 364 человека.

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