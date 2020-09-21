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Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирусом заболели больше полсотни человек

Об этом сообщил региональный оперштаб
Надежда РЫЖКИНА
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За день заразились коронавирусом больше полсотни сибиряков.

За день заразились коронавирусом больше полсотни сибиряков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 21 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 55 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем выписали из больниц 44 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 526 сибиряков, из них — 740 детей. 11 367 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 417 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 45 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 19 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 204 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 415 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 486 827 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 116 жителей региона, 41 645 человек сняты с меднаблюдения.

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