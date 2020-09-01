Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 сентября 2020 года: закрытие госпиталей и термометры в школах

Многие коронавирусные госпитали закрывают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 сентября 2020 года пришли из оперативного штаба: за минувшие сутки обнаружено 52 новых случая COVID-19 среди жителей региона. Но есть и хорошие новости: суточное число излечившихся почти вдвое выше. Всего в регионе было зарегистрировано 11456 человек с коронавирусом. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 2 сентября 2020 года в Новосибирской области. Фото: сервис "Яндекс"

РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 92 пациента, которые выздоровели от коронавируса. Это почти вдвое больше числа новых случаев заболевания за сутки. Общее число излечившихся с начала вспышки заболевания теперь составляет 10166 пациентов.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

В Новосибирске еще трое пациентов скончались от COVID-19. По данным оперативного штаба, скончались двое мужчин в возрасте 58 лет и 79 лет, а также 78-летняя женщина. С начала вспышки заболевания в регионе коронавирус стал причиной смерти 361 человека.

ОТКРЫТИЕ СТАДИОНОВ

Власти Новосибирской области разрешили болельщикам ходить на футбол, хоккей и другие виды спорта. С 1 сентября вход для зрителей на стадионы и в спортивные центры разрешен, но люди обязаны соблюдать дистанцию, масочный режим. Предел заполняемости — не выше 25% от числа мест.

ГРАДУСНИКИ В ШКОЛАХ

Более тысячи школ в Новосибирской области открылись 1 сентября 2020 года. В этом году в школы пошли более 347 тысяч детей, в том числе 38 тысяч первоклассников. Министерство образования в регионе помогло школам подготовиться к работе в период распространения COVID-19 — минимизировать контакты между классами, а также закупить термометры и антисептики на сумму более 168 тысяч рублей.

ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЦ

В Новосибирске спад заболеваемости коронавирусом, за сутки прибавляется коло 50 новых случаев COVID-19. Региональный минздрав решил свернуть большинство инфекционных госпиталей, где пустуют койки — больницы вернутся к работе в обычном режиме.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 52 человека

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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