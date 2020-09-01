В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно

От коронавируса умерли за сутки еще три человека. Фото: архив КП

Во вторник, 1 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 лет и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет. Всего от коронавируса в регионе умер 361 человек, — говорится в сообщении оперштаба. — В реанимации сейчас находится 48 человек, пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 52 человек, выздоровели 93 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали 11 456 человек, в том числе 684 ребенка детей, при этом выздоровели 10 166 пациентов.

Сегодня в Новосибирске проходят линейки в честь начала учебного года. Мероприятие проводят в обычном формате, но с соблюдением мер предосторожности: социальная дистанция должна быть около полутора метра, также необходимо быть в защитной маске.

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