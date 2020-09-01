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Открытие стадионов в Новосибирске: какие ограничения введут для болельщиков

Открытие стадионов в Новосибирске: как будут проходить матчи
Алена КулешоваАленаКулешова
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Сибиряки снова смогут ходить на матчи любимых команд, но заполнены трибуны не будут.

Сибиряки снова смогут ходить на матчи любимых команд, но заполнены трибуны не будут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем, как пройдет открытие стадионов в Новосибирске для болельщиков. Сибиряки снова смогут ходить на матчи любимых команд, но заполнены трибуны не будут.

— В регионе на профессиональные спортивные соревнования по командным игровым видам спорта будет разрешен вход болельщиков. При этом заполнен стадион должен быть не более, чем на 25% от общей вместимости. Также болельщики обязаны соблюдать необходимую социальную дистанцию, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как спортсмены из футбольного клуба «Новосибирск» создали петицию с просьбой начать пускать людей на стадионы. Это прошение начали активно подписывать болельщики.Напомним, что проводить официальные спортивные мероприятия без участия зрителей в Новосибирской области можно еще с 1 августа.

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