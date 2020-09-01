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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске за сутки от коронавируса выздоровело почти в два раза больше, чем заболело

Об этом сообщил региональный оперштаб
Надежда РыжкинаНадеждаРыжкина
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За сутки от коронавируса выздоровело почти сотня человек.

За сутки от коронавируса выздоровело почти сотня человек.

Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Во вторник, 1 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 52 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровели за сутки больше — 93 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 456 сибиряков, из них — 684 ребенка. 10 166 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 361 человек, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 48 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 15 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 941 взрослый пациент.

Всего в Новосибирской области провели 420 344 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3818 жителей региона, 36 462 человека сняты с меднаблюдения.

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