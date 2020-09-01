В Новосибирске за сутки от коронавируса выздоровело почти в два раза больше, чем заболело

За сутки от коронавируса выздоровело почти сотня человек.
Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Во вторник, 1 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 52 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровели за сутки больше — 93 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 456 сибиряков, из них — 684 ребенка. 10 166 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 361 человек, — рассказали в оперативном штабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 48 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 15 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 941 взрослый пациент.
Всего в Новосибирской области провели 420 344 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3818 жителей региона, 36 462 человека сняты с меднаблюдения.
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