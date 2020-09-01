Койки пустуют: в Новосибирске останется только два госпиталя для больных коронавирусом

В Новосибирске с коронавирусом будут бороться только два госпиталя. Фото: архив КП

В Новосибирске больницы, перепрофилированные под инфекционные госпитали, возвращаются к обычной работе. Первым возобновил прием пациентов кардиодиспансер. После тщательной дезинфекции он открылся сегодня. Пока там ведут амбулаторный прием, стационар заработает чуть позже.

— Тем не менее, в этих больницах будет оставлен резерв коек. Это необходимо на случай, если вдруг пойдет вторая волна коронавируса. Основная нагрузка на борьбу с коронавирусом ляжет на две больницы № №11 и больница №12, — рассказал тметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.

Кстати, ИВЛ аппараты, закупленные в большом объеме для спасения больных коронавирусом, в дальнейшем будут использовать в реанимациях для оказания помощи другим пациентам.

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