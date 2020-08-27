В Новосибирской закроют пять коронавирусных госпиталей

В Новосибирске начали освобождать короновирусные госпитали. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске начали освобождать короновирусные госпитали. Медучреждения, на территории которых они базировались, вскоре снова начнут принимать плановых пациентов.

— Мы освобождаем госпитали, на сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи готовы в госпитале ветеранов войн. В ближайшее время для открытия будет полностью подготовлен кардиодиспансер. На очереди больница № 25 и вторая больница скорой помощи. В ближайшее время мы переведем на плановый режим работы — это больница №3. Пока в формате госпиталя продолжает работать 12-я больница, в 11 больницк работает сортировочный центр, а в инфекционной больнице № 1 занимаются лечением пациентам с тяжелой формой болезни, — рассказал во время брифинга 28 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Напомним, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 192 человек, в том числе у 673 детей. Выздоровели 9 892 пациента, скончались 349 человек. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 43 человек, из них самостоятельно не могут дышать 13 пациентов Режим повышенной готовности в регионе был продлен до конца сентября.

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