В Новосибирской области коронавирусом заболел еще 51 человек

Коронавирусом за сутки заболел 51 человек. Фото: архив «КП»

В четверг, 27 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что в регионе еще 51 человек заболел коронавирусом, при этом выписали 48 пациентов, к сожалению, умерли три человека.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 192 человек, в том числе у 673 детей, выздоровели 9 892 пациента, скончались 349 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 43 человек, из них самостоятельно не могут дышать 13 пациентов.

В регионе открыли фитнес-центры. Ранее разрешили работать кафе и ресторанам. По-прежнему закрыты кинотеатры, запрещены массовые мероприятия. Школы и детские сады будут работать в прежнем формате. Режим повышенной готовности продлен до конца сентября.

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