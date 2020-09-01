На закупку термометров и антисептиков для новосибирских школ был выделен 161 миллион рублей

В Новосибирской области в этом году 1 сентября в школу пошли более 347 тысяч детей, 38 тысяч из них — первоклассники. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области в этом году 1 сентября в школу пошли более 347 тысяч детей, 38 тысяч из них — первоклассники. В областном министерстве образования сообщили, что в этот день также начали работу пять новых школ: на 1 100 мест в Бердске, на 500 мест в Мошковском районе (п. Октябрьский), на 1 050 мест в рабочем поселке Кольцово, на 1 100 мест в Новосибирске (ул. Тюленина), а также корпус младших классов на 525 мест с бассейном и лабораториями в лицее № 130. А в наукограде Кольцово Губернатор открыл ультрасовременный лицей «Технополис». До конца года планируется открыть еще одну школу на 1 100 мест — в рабочем поселке Краснообск.

— В этом году подготовка к учебному процессу велась с учетом эпидемиологической ситуации. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса — основной приоритет. На то, чтобы обеспечить образовательные учреждения защитными средствами и оборудованием, было выделено более 161 миллион рублей, — сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области. — Летом в регионе во многих образовательных организациях также сделали ремонт: на это ушло более 1 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что особое внимание Правительство уделяет организации питания в школах. Все пищеблоки были осмотрены, там выполняются все правила, установленные Роспотребнадзором. Этот вопрос находится на контроле властей.

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