Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 августа 2020 года: ученые ощиблись в прогнозах

В Новосибирске спад смертности от коронавируса - четыре смерти за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 августа 2020 года: за прошедшие сутки врачи выявили 97 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Это немного больше ,чем число новых излечившихся за день. С начала вспышки коронавируса в Новосибирской области диагноз подтвердился у 9846 человек, в числе у 573 детей. Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 6 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

СПАД ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области снизилась заболеваемость COVID-19. При том число излечившихся пациентов тоже снизилось, за день из больниц выписали всего 86 человек по выздоровлению от COVID-19. Всего в Новосибирской области живет 8 914 бывших пациентов, которые победили коронавирус с помощью врачей.

МАТЕМАТИКИ ОШИБЛИСЬ В ПРОГНОЗАХ

Почти месяц назад математики СО РАН предсказывали рост смертности от COVID-19 в июле-августе. Исследователи рассчитали, что в день будут умирать до 8 человек в день — это не так.

В Новосибирске происходит медленный спад смертности от коронавируса — за прошедшие сутки умерли четыре человека. По данным оперативного штаба, жертвами стали женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Общее количество смертей от COVID-19 выросло до 255 человек.

УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

Бывший депутат Законодательного собрания и опытный производственник Геннадий Бессонов скончался от коронавируса. Политику было 73 года, он четырежды избирался в Заксобрание Новосибирской области. Геннадий Бессонов начинал профессиональный путь инженером НЭТИ, работал младшим, а затем старшим научным сотрудником, руководил научно-технической лабораторией. Долгие годы он возглавлял Завод стеновых материалов-7.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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