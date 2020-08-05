Умер Геннадий Бессонов - экс-депутат заксобрания Новосибирской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:18:18+03:00

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От коронавируса скончался 73-летний экс-депутат Городского совета и Законодательного собрания Новосибирской области Геннадий Константинович Бессонов. Как сообщается на сайте мэрии города, Геннадия Бессонова не стало вчера, 4 августа.

— Горькая весть пришла вчера — 4 августа не стало нашего товарища — пандемия коронавируса унесла жизнь Геннадия Константиновича Бессонова. Его кончина — тяжелая утрата не только для родных и близких, коллег и соратников, но и для всего нашего города. Где бы Геннадий Константинович Бессонов ни работал, какую бы должность ни занимал — всем он запомнился как исключительно честный и порядочный человек, преданный своему делу и городу, как человек, который всегда стоял за правду и справедливость. Для нас он всегда был примером настоящего политика — таким он навсегда и останется в наших сердцах: неординарной личностью, честным и справедливым человеком, — выразил соболезнования семье погибшего мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Геннадий Бессонов окончил Новосибирский электротехнический институт, где он возглавлял комсомольскую организацию. Он работал в НЭТИ инженером, младшим, а затем старшим научным сотрудником, руководил научно-технической лабораторией. Много лет он возглавлял завод стеновых материалов-7. В в 1990 году Геннадий Константинович был избран в Новосибирский городской совет, четырежды избирался в региональный парламент.

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