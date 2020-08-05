В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 97 человек: свежая сводка по COVID-19
В среду, 5 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом.
— За сутки инфекцию обнаружили у 97 человек, выздоровели 86 пациентов, умерли 4 человека. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации — 62 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 19 пациентов, — сообщили в оперштабе.
За все время эпидемии коронавирусом заболели 9 846 человек, в том числе инфицированы 573 ребенка, выздоровели 8 194 пациента, скончались 255человек.
Регион постепенно возвращается к жизни без ограничений. В регионе снят режим самоизоляции, работают магазины, салоны красоты, летние кафе, зоопарк, разрешили тренироваться спортсменам и репетировать спектакли актерам, снова начали работать уличные аттракционы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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