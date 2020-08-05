В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 97 человек: свежая сводка по COVID-19

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:19:21+03:00

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом.

— За сутки инфекцию обнаружили у 97 человек, выздоровели 86 пациентов, умерли 4 человека. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации — 62 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 19 пациентов, — сообщили в оперштабе.

За все время эпидемии коронавирусом заболели 9 846 человек, в том числе инфицированы 573 ребенка, выздоровели 8 194 пациента, скончались 255человек.

Регион постепенно возвращается к жизни без ограничений. В регионе снят режим самоизоляции, работают магазины, салоны красоты, летние кафе, зоопарк, разрешили тренироваться спортсменам и репетировать спектакли актерам, снова начали работать уличные аттракционы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU