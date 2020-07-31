Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 августа 2020 года: умерли 230 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 августа 2020 года не радуют: по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки заболели 105 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 выросло до 9346, заразились в том числе 554 ребенка. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 1 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ВЫЗДОРОВЕЛИ 7,6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Уже третий день количество выписанных из больниц вдвое превышает число новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки больницы покинули 217 человек, переболевшие вирусом. Общее число излечившихся от COVID-19 теперь составляет 7 642 человека. В теории, если это двойное превосходство сохранится — эпидемия будет побеждена за 17 дней.

УМЕРЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки семь человек стали новыми жертвами COVID-19 в Новосибирской области. По данным оперативного штаба, от опасной болезни скончались четыре женщины в возрасте 56 лет, 71 год, 75 лет и 78 лет и трое мужчин. Двое погибших были долгожителями, это пенсионеры в возрасте 91 год и 99 лет.

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ В РЕГИОНЕ

Жители Новосибирской области сделали более 311 тысяч тестов на COVID-19, это 11% от населения всего региона. Больные коронавирусом были выявлены в каждом районе Новосибирской области, с начала вспышки заболевания тесты подтвердили болезнь у 9 346 человек. Излечились и были выписаны из больниц 7 642 человека.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 105 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье

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