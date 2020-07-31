2020-07-31T03:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года покажет, что происходит с заразой в регионе
Никита МАНЬКО
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Новосибирская область поднялась на 15-е место по России.Новосибирская область поднялась на 15-е место по России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Корреспонденты КП-Новосибирск составили карту распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года, которая наглядно покажет ситуацию внутри региона.

Врачи выявили 101 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. Притом из больниц выписали 203 пациента, излечившихся от коронавируса. Еще 5 человек скончались от COVID-19 в Новосибирске.

Всего с начала вспышки опасного заболевания в регионе заболел 9 241 человек, в том числе 542 ребенка. Количество излечившихся пациентов выросло до 7 425 человек. От COVID-19 в регионе умерли уже 223 человека

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1 323 взрослых пациента с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 798 пациентов госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.

Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 31 июля 2020 года

Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области на 31 июля 2020 года

Напомним, в регионе постепенно снимаю ограничительные меры. Уже работают магазины и торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. С 1 августа возобновят работу спортивные секции, начнутся репетиции в театрах, а с 17 августа детские сады вернутся к прежнему формату работы, ранее они были открыты в режиме дежурных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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