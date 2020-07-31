В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 105 человек: выздоровели в два раза больше
В пятницу, 31 июля, стало известно о том, что еще 105 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области, при этом выздоровели 217 пациентов, к сожалению, умерли 7 человек. Об этом рассказали в оперштабе.
— По данным оперативного штаба коронавирус выявили у 9 346 человек, в том числе у 554 детей, выздоровели 7 642 человека, скончались 230 человек, — сообщили в оперштабе.
Известно, что сейчас в реанимации находятся 70 человек, к аппарату ИВЛ подключены 16 пациентов.
За последние сутки умер 99-летний пенсионер. Это самый пожилой пациент, который скончался от коронавируса в регионе.
Напомним, в Новосибирской области постепенно снимают ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Работаю магазины, в том числе торговые центры, салоны красоты, летние веранды кафе и ресторанов, зоопарк. В августе разрешили возобновить тренировки в спортивных секциях, репетиции в театрах, также можно будет проводить официальные соревнования. С 17 августа откроют детские сады.
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Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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