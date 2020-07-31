В Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек: среди них 99-летний пенсионер

31 Июль 2020 2020-07-31T08:35:02+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В пятницу, 31 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 91 год, 99 лет и женщины в возрасте 56 лет, 71 год, 75 лет и 78 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 230 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находится 70 человек, к аппарату ИВЛ подключены 16 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 105 человек, при этом выписали с выздоровление в два раза больше пациентов — 217 человек.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 9 346 человек, в том числе 554 ребенка, выздоровели 7 642 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU