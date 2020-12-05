Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 декабря 2020 года: 209 человек оказались в реанимации

За сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 декабря 2020 года не радуют: за сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек, четверо из заразившихся — дети. Всего в регионе, по последним данным опершатаба, с начала вспышки зарегистрировано 23587 пациентов с COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировано 23 587 случаев COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ПЯТЬ МУЖЧИН И ТРИ ЖЕНЩИНЫ

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще восемь человек: пять мужчин в возрасте 41 год, 43 года, 60 лет, 70 лет, 72 года и три женщины в возрасте 63 года, 66 лет и 80 лет. Всего в Новосибирской области ковид унес жизни 779 человек.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии в регионе находятся 209 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 4 РЕБЕНКА

С начаала пандемии в регионе коронавирусом заболели 1454 детей, 4 из них — за последние сутки. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирской области 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в их числе и дети с подтвержденным диагнозом.

В больницы районов области госпитализирован 1 486 пациентов с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом. В больницах города находится 2588 таких пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 209 пациентов

Масочный режим: продлен до весны 2021 года. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Новый Год: можно праздновать в общественных местах при соблюдении дистанции и масочного режима

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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