В Новосибирске коронавирусом заболели еще 179 человек

В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 179 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 179 человек. Об этом сообщили в областном оперштабе 5 декабря.

— По последним данным, на утро 5 декабря в регионе зарегистрировано 23 587 случаев COVID-19, 179 из них — за последние сутки. С выздоравлением уже были выписаны 19 300 человек, 198 из них — за последние сутки, — сообщили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области было проведено 959 198 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 3 490 жителей региона. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится 209 человек. На ИВЛ — 40 пациентов.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности — он был продлен до конца декабря, а также масочный режим. В маске необходимо появляться во всех общественных местах, включая транспорт. Под запретом также остаются массовые мероприятия.

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