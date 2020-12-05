В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 8 человек: что о них известно

В Новосибирске от коронавируса умерли еще восемь человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске от коронавируса умерли еще восемь человек. Об этом сообщили в оперштабе сегодня, 5 декабря. Рассказываем, что известно о скончавшихся пациентах.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 41 год, 43 года, 60 лет, 70 лет, 72 года и женщины в возрасте 63 года, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 779 человек, — сообщает областной оперштаб.

В реанимации сейчас находятся 209 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов. В больницы региона также было госпитализировано 32 ребенка с подозрением на ковид и утвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 588, в больницах области — 1 486. Под наблюдением врачей остаются 3 490 жителей региона, 72 791 человек снят с меднаблюдения.

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