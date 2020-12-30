ВАКЦИНА ОТ COVID-1914 октября президент Владимир Путин, открывая совещание в правительстве, заявил, что научно-производственный центр «Вектор» зарегистрировал вторую в России вакцину от коронавируса. Сибиряков распирает гордость. Нашей вакциной, кроме добровольцев, привились вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Сибирские вирусологи сделали огромный прорыв и внесли неоценимый вклад в спасение миллионов людей от опасной заразы.В научном центре «Вектор» не исключают возможности, что вакцина поможет выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу. Разработчики уверены в том, что организм научится распознавать опасную инфекцию и нейтрализовать ее.ВЫБОРЫ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНАНовосибирская история голосований пополнилась в этом году и новыми форматами, и интересными итогами.Сначала сибиряки осваивали новые правила во время голосования за поправки в Конституцию.Каждому избирателю выдавали медицинскую маску и ручку в герметичном пакете. На участках все ходили в масках и соблюдали дистанцию. Атмосфера вокруг урн была пропитана антисептиками.А 13 сентября жители региона выбрали более 5 тысяч депутатов на всех уровнях власти: в Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов города Новосибирска, советы депутатов сельских районов области, а также городов, поселков и сельсоветов.ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИВ 2020 году Новосибирск получил почетное звание «Город трудовой доблести». Инициативу жителей поддержал президент. Сибиряки собрали полмиллиона подписей в поддержку родного региона.Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Новосибирск стал именно таким.СИБИРСКАЯ МЕДВЕДИЦА ШИЛКА СТАЛА МАМОЙЛюбимица сибиряков, первенец мохнатой пары белых медведей из Новосибирского зоопарка, названная в честь директора зверинца Ростислава Шило, наконец-то стала мамой.Это значимое событие произошло в зоопарке Японии, где наша Шилка живет уже несколько лет.25 ноября полярная мама с сибирскими корнями родила двойню. Эту новость из Страны восходящего солнца новосибирцы восприняли воодушевленно, ведь очень много людей следят за судьбой своей любимицы по интернету.УЧЕНЫЕ НАШЛИ ЧУДО-ГРИБВернее, он-то всегда был на виду и никуда и не прятался. Но открытием стали его особенные антиковидные свойства. И что самое удивительное — это лекарство растет в Сибири на каждой березе и доступно всем. Имя ему — чага!Новые свойства гриба выявили ученые научного центра «Вектор». Выяснилось, что чага не только мешает вирусу размножаться в организме, но и препятствует образованию тромбов.Своим открытием специалисты уже готовы поделиться с миром, подав заявку на патент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — ее сделал «Вектор»В ближайшее время проведут еще несколько пострегистрационных испытаний препарата на 150 добровольцах старше 60 лет (подробнее)Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: 15 фото, которые войдут в историюМы собрали для вас лучшие фото с выборов в Новосибирске 13 сентября 2020 года (подробнее)Новосибирск — Город трудовой доблести: что это значитНовосибирск получил звание «Город трудовой доблести», рассказываем, что это значит, а также какой сюрприз сегодня ждет горожан (подробнее)Медведица Шилка из новосибирского зоопарка родила двойню в ЯпонииСотрудники зверинца сняли на видео, как полярная мама живет вместе со своими детенышами (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru