Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: 15 фото, которые войдут в историю

Для Федора Степановича Коновалова спели на избирательном участке. Фото: Наталья МИХАЛЕНКО.
Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года, пожалуй, можно назвать одними из самых необычных за всю историю города.Из-за вспышки коронавируса во всех 2008 участковых избирательных комиссиях, которые открылись на территории области, было введено немало ограничений.
Избирательные участки начали работать в 8.00.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Мы собрали для вас лучшие фото с избирательных участков и можно точно сказать, что эти кадры войдут в историю.
С температурой никого бы не пустили.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Начнем с того, что на избирательных участках всех пришедших встречали с термометром: если нет температуры - проходи, голосуй. А вот если у новосибирца она бы обнаружилась - на избирательный участок его не пустили бы.
Новосибирцев на избирательных участках встречали с термометрами.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Еще одна примета нынешних выборов: маски и антисептики. Ими можно было воспользоваться на участке абсолютно бесплатно. Но опять же - без маски человека бы не допустили до голосования.
Масками и антисептиками можно было воспользоваться на участке абсолютно бесплатно.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Коронавирус для пожилых людей особенно опасен, поэтому перчатки - дополнительная мера безопасности, которой не пренебрегали и на избирательных участках.
Перчатки - еще одно важное средство защиты.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
А еще всем пришедшим совершенно бесплатно раздавали ручки: сибиряки могли заполнить ими бюллетени и забрать с собой.
Ручки раздавали бесплатно.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Еще на кабинках не было привычных шторок: это было сделано для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и не допустить распространение коронавируса.
Привычные кабинки были без шторок.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
К слову, пожилых людей на новосибирских избирательных участках было намного больше, чем молодежи.
Пожилых людей на избирательных участках было больше, чем молодежи.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Так что сотрудники избирательных комиссий сетовали, что для молодых людей нужен электронный формат голосования.
Молодых людей пришло немного.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Еще на участках, где побывали корреспонденты КП-Новосибирск, не было традиционной продажи выпечки и не играла музыка.
Так выглядели участки внутри.
Фото: Виктория МИНАЕВА
А на избирательном участке № 1451 в гимназия № 15 произошел необычный случай: о нем КП-Новосибирск рассказала Наталья Михаленко, председатель участковой избирательной комиссии:
91-летний ветеран войны - Федор Степанович Коновалов. Фото: Наталья МИХАЛЕНКО.
- Приходил к нам 91-летний ветеран войны - Федор Степанович Коновалов. Возмутился, почему на участке не дают концерт. Раньше на выборах давали концерты, работали столовые, в общем, был праздник. Ну я перед ним станцевала немного, все похлопали. Он сказал: «Спасибо огромное, устроили праздник души».
Голосовать сибиряки приходили с самого утра.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Может, отчасти из-за того, что не было привычной атмосферы, и явка оказалась не такой высокой, как хотелось бы.
Примерно такой натюрморт можно было увидеть на любом участке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Явка на 18.00 часов составила 25,23%, проголосовали 544600 жителей Новосибирской области (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Средняя явка по городу Новосибирску – 18,43%.
Явка была невысокой.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Но самое важное, что таких выборов уже точно не повторится. Хотя бы потому,что коронавирус, из-за которого голосование прошло с массой ограничений, все-таки скоро удастся победить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: прямая онлай-трансляции
КП-Новосибирск рассказывает, что происходит на участках, в режиме онлайн (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru