Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: 15 фото, которые войдут в историю

Для Федора Степановича Коновалова спели на избирательном участке. Фото: Наталья МИХАЛЕНКО.

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года, пожалуй, можно назвать одними из самых необычных за всю историю города.Из-за вспышки коронавируса во всех 2008 участковых избирательных комиссиях, которые открылись на территории области, было введено немало ограничений.

Избирательные участки начали работать в 8.00. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы собрали для вас лучшие фото с избирательных участков и можно точно сказать, что эти кадры войдут в историю.

С температурой никого бы не пустили. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начнем с того, что на избирательных участках всех пришедших встречали с термометром: если нет температуры - проходи, голосуй. А вот если у новосибирца она бы обнаружилась - на избирательный участок его не пустили бы.

Новосибирцев на избирательных участках встречали с термометрами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще одна примета нынешних выборов: маски и антисептики. Ими можно было воспользоваться на участке абсолютно бесплатно. Но опять же - без маски человека бы не допустили до голосования.

Масками и антисептиками можно было воспользоваться на участке абсолютно бесплатно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Коронавирус для пожилых людей особенно опасен, поэтому перчатки - дополнительная мера безопасности, которой не пренебрегали и на избирательных участках.

Перчатки - еще одно важное средство защиты. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А еще всем пришедшим совершенно бесплатно раздавали ручки: сибиряки могли заполнить ими бюллетени и забрать с собой.

Ручки раздавали бесплатно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще на кабинках не было привычных шторок: это было сделано для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и не допустить распространение коронавируса.

Привычные кабинки были без шторок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, пожилых людей на новосибирских избирательных участках было намного больше, чем молодежи.

Пожилых людей на избирательных участках было больше, чем молодежи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так что сотрудники избирательных комиссий сетовали, что для молодых людей нужен электронный формат голосования.

Молодых людей пришло немного. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще на участках, где побывали корреспонденты КП-Новосибирск, не было традиционной продажи выпечки и не играла музыка.

Так выглядели участки внутри. Фото: Виктория МИНАЕВА

А на избирательном участке № 1451 в гимназия № 15 произошел необычный случай: о нем КП-Новосибирск рассказала Наталья Михаленко, председатель участковой избирательной комиссии:

91-летний ветеран войны - Федор Степанович Коновалов. Фото: Наталья МИХАЛЕНКО.

- Приходил к нам 91-летний ветеран войны - Федор Степанович Коновалов. Возмутился, почему на участке не дают концерт. Раньше на выборах давали концерты, работали столовые, в общем, был праздник. Ну я перед ним станцевала немного, все похлопали. Он сказал: «Спасибо огромное, устроили праздник души».

Голосовать сибиряки приходили с самого утра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Может, отчасти из-за того, что не было привычной атмосферы, и явка оказалась не такой высокой, как хотелось бы.

Примерно такой натюрморт можно было увидеть на любом участке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Явка на 18.00 часов составила 25,23%, проголосовали 544600 жителей Новосибирской области (с учетом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Средняя явка по городу Новосибирску – 18,43%.

Явка была невысокой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но самое важное, что таких выборов уже точно не повторится. Хотя бы потому,что коронавирус, из-за которого голосование прошло с массой ограничений, все-таки скоро удастся победить.

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