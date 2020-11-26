Медведица Шилка из новосибирского зоопарка родила двойню в Японии

Шестилетняя медведица Шилка из Новосибирского зоопарка родила двоих медвежат. Фото: https://www.city.osaka.lg.jp/

Шестилетняя медведица Шилка из Новосибирского зоопарка, которая теперь живет в Японии, родила двоих медвежат. Об этом сообщили на сайте городской службы Осаки 26 ноября.

Как сообщает зоопарк Теннодзи, где теперь и обитает Шилка, детеныши у нее родились вечером 25 ноября. Но работники зверинца смогли поймать на камеру изображение новоиспеченной мамы с малышами только днем следующего дня. В городской службе Осаки также сообщили, что это 14-е и 15-е рожденные белые медвежата в зоопарке за последние шесть лет. Пол малышей станет известен примерно через несколько месяцев.

Несмотря на то, что Шилка уже долгое время находится в зоопарке другой страны, преданные новосибирские фанаты не перестают следить за жизнью медведицы. И сейчас активно обсуждают это радостное событие в соцсетях:

— Шилка повторяет рекорд своей мамы Герды.

— Какая же это хорошая новость!

— Молодец! Теперь ей будет, чем заняться, — пишут люди.

Напомним, Шилка стала первым белым медвежонком, родившимся в Новосибирском зоопарке за 40 лет. На свет она появилась в 2014 году, а когда ей было 11 месяцев, ее отселили от родителей. И потом увезли на постоянное место жительства в японский зоопарк. У ее мамы — медведицы Герды — позже появились еще детеныши. В 2015 году она родила медвежонка Ростика, который потом уехал жить в зоопарк в Китае, а в 2019 году — двойню, медвежат Норди и Шайну. Стоит отметить, что белые медведи внесены в Красную книгу России и в приложение II Конвенции о международной торговле.

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