«Боимся, что его в торговый центр посадят»: белого медвежонка из Новосибирска продали Китаю

Накануне своего трехлетия из вольера Новосибирского зоопарка исчез любимец публики медвежонок Ростик. Посетители относились к нему с особым трепетом. Весь Новосибирск следил, как мишутка делает первые шаги, играет в снегу, учится плавать, обнимается со своей мамой — медведицей Гердой.

Вместе с мамой - медведицей Гердой. Фото: Андрей ЮРЧЕНКО

У белого медвежонка даже сформировалась своя группа поддержки. Даже пенсионерки, которые приходили в зоопарк, выкладывали во «Вконтакте» фотографии и видео.

— 9 декабря мы собирались поздравить Ростика с днем рождения, приготовили подарки — канистру, он с ней любит играть, и торт замороженный из фруктов, — рассказала «КП»-Новосибирск» одна из посетительниц. — Но обнаружили пустой вольер. Сначала нам сказали, что его увезли в Китай. Потом, что в Красноярск на машине... Мы связались с Красноярском. Они говорят: «У нас его нет». Когда поняли, что это все-таки Китай, нам стало плохо. Мы боимся, что его в торговый центр посадят. Видели, как в Китае белый медведь так сидел, в тесном помещении, а все через стекло делали с ним селфи. Это издевательство!

За первым шагами Ростика следил весь город.Фото: Влад КОМЯКОВ

История с медведем по кличке Пицца, действительно, поразила любителей животных. В торговом центре Grandview Mall китайского города Гуанчжоу мишка находился в бедственном положении. Люди и экологи подписывали петиции, но животное, которого прозвали «Самым грустным медведем в мире», отказывались убирать из ТЦ.

В Новосибирском зоопарке все выходные хранили молчание. А в понедельник все-таки сделали официальное заявление: действительно Ростика отправили в Китай, сейчас он находится в городе Циндао.

Белый медвежонок с мамой медведицей в Новосибирском зоопарке.

Мы будем скучать!Фото: Влад КОМЯКОВ

— Учитывая, что транспортировка животных — это всегда непростое и очень ответственное дело, мы не спешили рассказывать о переменах в жизни Ростика. Дорога до Китая заняла определенное время. Наш любимый белый медведь был под присмотром биологов и ветеринарных врачей, но мы беспокоились о нем. Сейчас, когда Ростика доставили до места, мы рады сообщить, что с ним все в порядке, — заявили в зверинце, добавив, что фан-клуб белого медвежонка отвлекает специалистов от работы. — У зоотехников и ветеринаров должна быть возможность спокойно делать свою работу. Именно поэтому Новосибирский зоопарк не анонсирует отправку животных: специалисты в такой ответственный момент не имеют возможности отвлекаться на комментарии. Мы все помним историю с отправкой медведицы Шилки в Японию. Всеобщую любимицу требовали оставить в Новосибирске. Ситуация была, на наш взгляд, излишне эмоциональной. Честно скажем, нам тоже грустно расставаться с нашим красавцем и мы, конечно, хотели бы его (да и весь молодняк) оставить здесь. Но ведь это невозможно. Ростику уже исполнилось три года. С родителями такие взрослые медведи жить не могут, а жить одному тоже не дело. Ему пора подбирать пару.

Старшая сестра Ростика - медведица Шилка - уехала на ПМЖ в Японию в 2015 году.Фото: Виктория МИНАЕВА

Что касается нового дома, то, по словам зоологов, он даже лучше новосибирского: площадь вольера для медвежонка — 16 тысяч квадратных метров с естественным озером! Не сравнить с маленьким вольером, где обитал медвежонок в Сибири.

ВОПРОС РЕБРОМ

СКОЛЬКО СТОИТ МЕДВЕЖОНОК?

В 2014 году подобная история случилась с сестрой Ростика - Шилкой. Мишутку отправили в Японию, не предупредив публику. Тогда директор зоопарка Ростислав Шило, ныне покойный, объяснил, в чем дело и назвал примерную стоимость белого медведя:

- Мы ее продадим за 200 - 300 тысяч долларов. Бесплатно я ее никому не отдам. Нам нужно «зимник» вон достраивать. Но продаем мы ее не из-за этого даже. Просто если ее оставить, то надо строить большой павильон с бассейном, где она будет жить, а денег нет. Сейчас не очень хорошая обстановка. Я слышал, как мэр докладывал про бюджет на ближайшие годы, - ничего хорошего... Но если люди соберут деньги, мы с удовольствием построим еще один вольер и будем держать две пары белых медведей. Цена вопроса - 90 - 110 миллионов рублей. Соберут - Шилка останется!

Естественно, таких денег никто не собрал и Шилка уехала в Осаку.