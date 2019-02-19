Двойная милота: белая медведица из Новосибирского зоопарка в тайне родила близнецов

Любимица Новосибирского зоопарка - белая медведица Герда - стала мамой. У полярной родительницы подрастает двойня. Пополнение в зоопарке случилось еще 11 декабря, но только сейчас зоологи решились рассказать о нем на публике. Они признаются, что очень переживали за малышей, из суеверия и чтобы не сглазить, первые месяцы держали роды Герды в строжайшей тайне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692835" frameborder="0"></iframe> Какая милота! Белая медведица показала новорожденных медвежат.

- В природе белые медведицы незадолго перед родами прячутся в берлогу и остаются там на протяжении нескольких месяцев и обходятся без корма. В условиях зоопарка мы тоже стараемся создать для медведицы охранный режим. Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер, - рассказали в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило.

Сами сотрудники при родах не присутствовали, но их наблюдали через видеокамеры, которые установлены в берлоге.

На фоне огромной мамы - малыши смотрятся особенно беззащитно.

- Детеныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Вес медвежонка при рождении около 600-700 граммов. На фоне мамы медвежата кажутся совсем крошечными. Медведица никуда не отлучается, потому что в первые недели она почти постоянно кормит своих малышей, - добавляют в зверинце.

Пол медвежат пока не определил. Да и "зоопедиатры" пока не смотрели малышей, все это еще предстоит. Но внешне крохи выглядят здоровыми, недавно у них открылись глазки.

Вот это объятья!

- Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь не сложно разглядеть возле мамы, - делятся подробностями в зоопарке. - Перерывы между кормлениями увеличиваются, но Герда все время рядом со своими медвежатами. Она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, и, когда кормит детенышей, придерживает их лапами, согревает дыханием.

Напомним, белые медведи редко становятся родителями в неволе. Герда - скорее исключение, ее можно назвать матерью-героиней, это ее уже третьи роды. Правда, до этого на свет появлялось по одному медвежонку. Самый знаменитый ребенок медведицы - первенец Шилка.

Первенец Герды - медведица Шилка.Фото: Влад КОМЯКОВ

Когда эту мишутку отлучили от мамы и отдали в японский зоопарк, общественники выступили с протестом. Очень просили оставить Шилку в Новосибирске, боялись, что больше Герда не принесет потомства.

Второй межвежонок - сын Ростик, сейчас он находится в одном из зоопарков Китая. Фото: Андрей ЮРЧЕНКО

- Несмотря на то, что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении, - признается директор зоопарка Андрей Шило. - Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды все будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды. Сотрудники зоопарка даже снег возле ее вольера не убирают. Природа все предусмотрела: в первые месяцы жизни детенышей медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить. Лучшее, что мы все можем сделать, повторю – не беспокоить медведицу и ее малышей.

В обнимку с близнецами.

КСТАТИ

Беременность Герды все-таки заметили

Уже в сентябре 2018 года белая медведица стала удивлять публику своими размерами. Некоторые заподозрили, что Герда находится в интересном положении. Но в зоопарке отмахнулись: мол, медведица всегда набирает вес перед зимними каникулами (подробнее).