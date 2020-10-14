В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — ее сделал «Вектор»

Вакцина уже прошла испытание на добровольцах. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 октября президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, заявил, что научно-производственный центр «Вектор» зарегистрировал вторую в России вакцину от коронавируса. Ее разработчиком стал Ильназ Иматдинов, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований. Он был и одним из добровольцев, на которых испытывали препарат. Напомним, сами испытания начались 27 июля: участникам эксперимента платили по 147 тысяч рублей.

Сейчас вакциной «ЭпиВакКорона» уже привились вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— «ЭпиВакКорона» создана на одной из перспективных синтетических платформ. Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы. Этот факт отражен и в самом названии вакцины, — сообщается на сайте федерального Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что планируется провести еще несколько пострегистрационных испытаний вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. Вторым в списке стоит многоцентровое клиническое исследование, в котором хотят задействовать 400 тысяч добровольцев.

Ранее отмечалось, что в научном центре «Вектор» не исключают возможность, что вакцина поможет выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу. Сибирские вирусологи уверены в том, что организм научится распознавать опасную инфекцию и нейтрализовать ее.

К слову, Россия стала первой страной в мире, которая выпустила вакцины от коронавируса.

— Первая вакцина от Центра Гамалеи уже запущена в массовое производство. «Вектор» зарегистрировал сибирский вариант препарата, который тоже готов к массовому производству. Здесь мы опередили английскую и американскую вакцины, которые только проходят клинические испытания и не вышли на этап регистрации препарата, — сообщил КП-Новосибирск заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

«Комсомольская правда» уже рассказывала о первых добровольцах, которые отважились на испытания еще до регистрации препарата. Среди них оказался 35-летний новосибирский таксист Владимир. Мужчина с восторгом вспоминает экспериментальные три недели своей жизни, проведенные в бункере научного центра. Особенно сибиряка впечатлило разнообразное питание и полезный досуг.

— Я в жизни не ел так, как в «Векторе», — рассказывает таксист. — Кормили нас по шесть раз в день. И меню какое! Говорят: «Сегодня будет бризоль». А я и знать-то не знал, что это такое. Оказывается, мясо внутри омлета, очень вкусно. Меню при этом ни разу не повторялось.

Все добровольцы прошли испытания успешно. Поэтому теперь можно смело говорить, что сибирская «ЭпиВакКорона» безопасна.

Вирусологи отмечают, что все вакцины производятся по разным технологиям, каждый институт использует свои антигены — это и позволяет сделать выбор при вакцинации различных групп населения.

— Российская вакцина поможет бороться с COVID-19 в крупных странах блока БРИКС. Сейчас идут переговоры о переносе части производства для вакцины Института имени Гамалеи «Спутник V» в Индию, Бразилию и Мексику, мы ищем промышленные площадки. А вакцину «Вектора» ждет третий этап испытаний — массовая вакцинация, — отметил сибирский вирусолог Александр Шестопалов.

На подходе у российских специалистов и третий вариант спасения от коронавируса. Уже идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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