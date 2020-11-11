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Коронавирус Covid-19

В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирус

Вы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Коронавирус поможет победить лекарство из леса.

Коронавирус поможет победить лекарство из леса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре вирусологии «Вектор» не только изобрели вакцину от коронавируса, но и нашли средство, которое поможет лечить COVID-19. Оказывается, «лекарство» можно найти буквально в соседнем лесу — это гриб чага. Как он действует на заразу, рассказала Тамара Теплякова, заведующая лабораторией микологии.

Тамара Владимировна сама переболела коронавирусом, поэтому в том, что гриб чага помог побороть болезнь, удостоверилась на собственном опыте.

— Мы вместе с мужем заболели COVID-19 с характерными симптомами — повышение температуры, потеря обоняния. Анализ мазка подтвердил коронавирус, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Владимировна. — Я и мои близкие принимали экстракт чаги на фоне назначенного врачами лечения, в итоге через 5 — 7 дней симптомы инфекции у всех исчезли.

Так чага действует на герпес. Фото: Е. Рябчикова/ИХБФМ СО РАН

Так чага действует на герпес. Фото: Е. Рябчикова/ИХБФМ СО РАН

Так почему же гриб помогает побороть заразу?

— Чага не дает вирусу размножаться, — объясняет Тамара Теплякова. — Такой эффект достигается за счет биологически активных компонентов, которые образуются при взаимодействии березы и гриба. Среди них — высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30%), птерины, стероидные вещества. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.

Еще один важный момент: чага не дает крови загустевать и предотвращает образование тромбов, что очень важно для больных коронавирусом.

Ученые подчеркивают: в день можно употреблять 150 — 200 миллилитров концентрата, принимая его равномерно в течение дня — по глотку каждые 15 — 20 минут. Его обязательно надо запивать водой!

— Однако очень важно, чтобы врач оценил состояние больного. Исследования говорят о том, что с антибиотиками чага несовместима, — предупреждает Тамара Владимировна.

КСТАТИ

Действует даже на ВИЧ

В «Векторе» проверили, как чага действует на иммунодефицит 1-го типа, простой герпес 2-го типа, вирус Западного Нила, возбудителей гриппа и ортопоксвирусов, включая вирус натуральной оспы. Оказалось, что извлеченные из чаги водные экстракты и пигменты меланины подавляли все исследованные вирусы, включая ВИЧ (излечиться от него чагой, конечно, нельзя, но вирусная нагрузка благодаря чаге, как говорят ученые, может снизиться).

ВАЖНО

Как приготовить концентрат чаги дома?

К 200 граммам сухого аптечного сырья чаги добавить 1 литр обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95 градусах. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой и держать на плите при слабом нагреве, избегая интенсивного кипения. Через 3 часа добавить около 300 миллилитров горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 минут, отключить плиту и оставить до полного остывания. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение двух недель.

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