Новосибирск — Город трудовой доблести: что это значит

Новосибирск получит звание «Город трудовой доблести», рассказыаем, что это значит.

За это проголосовали более 500 тысяч жителей региона (голосование шло параллельно с поправками в Конституцию). Также сотрудники института истории СО РАН собрали архивную справку о том, почему Новосибирску должно быть присвоено это звание. И вот сегодня, 2 июля, Владимир Путин поддержал инициативу, он согласился присвоить почетное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам, в их числе - Новосибирск. Кстати, наш город подал заявку на это звание один из первых.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Новосибирск стал именно таким.

- Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим, - заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть и пообещал горожанам сегодня, 2 июля, сюрприз – фейерверк, а также световое шоу у оперного театра. Кстати, в войну он был самым крупным в мире хранилищем музейных ценностей. Пять этажей, включая подземные, были забиты боксами с музейными экспонатами, свезенными из Москвы, Ленинграда, Харькова, Петродворца. А свой первый спектакль дал сразу после Победы – в 1945 году.

- Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности – такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета – ровесник Победы, - напомнил об этом в своем обращении к новосибирцам и губернатор Андрей Травников. - Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск.

КОНКРЕТНО

Что говорилось в справке от историков?

«Труженики города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов проявили массовый трудовой героизм. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в достижение победы над фашизмом, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Предприятия города отмечены высокими наградами советского правительства, переходящими Красными знамёнами Государственного комитета обороны и орденами СССР. Работники этих предприятий награждены государственными наградами и почётными званиями СССР за заслуги перед страной, что подтверждается архивными документами. Вердикт: город Новосибирск заслуживает присвоения почётного звания РФ «Город трудовой доблести», – говорится в исторической справке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru