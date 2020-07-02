2020-07-02T18:16:38+03:00
Общество

Новосибирск — Город трудовой доблести: что это значит

Новосибирск получил звание «Город трудовой доблести», рассказыаем, что это значит, а также какой сюрприз сегодня ждет горожан
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Возле НОВАТа новосибирцев сегодня ждет световое шоу.Возле НОВАТа новосибирцев сегодня ждет световое шоу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Новосибирск получит звание «Город трудовой доблести», рассказыаем, что это значит.

За это проголосовали более 500 тысяч жителей региона (голосование шло параллельно с поправками в Конституцию). Также сотрудники института истории СО РАН собрали архивную справку о том, почему Новосибирску должно быть присвоено это звание. И вот сегодня, 2 июля, Владимир Путин поддержал инициативу, он согласился присвоить почетное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам, в их числе - Новосибирск. Кстати, наш город подал заявку на это звание один из первых.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Новосибирск стал именно таким.

- Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим, - заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть и пообещал горожанам сегодня, 2 июля, сюрприз – фейерверк, а также световое шоу у оперного театра. Кстати, в войну он был самым крупным в мире хранилищем музейных ценностей. Пять этажей, включая подземные, были забиты боксами с музейными экспонатами, свезенными из Москвы, Ленинграда, Харькова, Петродворца. А свой первый спектакль дал сразу после Победы – в 1945 году.

- Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности – такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета – ровесник Победы, - напомнил об этом в своем обращении к новосибирцам и губернатор Андрей Травников. - Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск.

КОНКРЕТНО

Что говорилось в справке от историков?

«Труженики города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов проявили массовый трудовой героизм. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в достижение победы над фашизмом, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Предприятия города отмечены высокими наградами советского правительства, переходящими Красными знамёнами Государственного комитета обороны и орденами СССР. Работники этих предприятий награждены государственными наградами и почётными званиями СССР за заслуги перед страной, что подтверждается архивными документами. Вердикт: город Новосибирск заслуживает присвоения почётного звания РФ «Город трудовой доблести», – говорится в исторической справке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Салют и световое шоу в Новосибирске в честь звания «Город трудовой доблести» 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Новосибирск получил звание «Город трудовой доблести». В честь этого власти пообещали салют и световое шоу у НОВАТа 2 июля 2020 года, мы ведем оттуда трансляцию
Новости 24
В книжных магазинах ажиотаж: новосибирцы раскупают Конституцию
Новосибирску присвоили звание «Города трудовой доблести»: в честь этого в Центральном парке заработает «умный» фонтан
После дождя в Новосибирске появляется неприятный запах: рассказываем, с чем это связано
Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»
Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом
Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: синоптики рассказали, чего ждать
Новосибирец выпустил книгу о детской «Матрице», ее жители носят электронные браслеты и не помнят прошлого
«Не выдержала удар природы»: новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды
«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев
Губернатор поблагодарил жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании
Под Новосибирском машина влетела в 12-летнюю девочку: местные жители обеспокоены ее состоянием
Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске
Та еще вонючка: сибирячка нашла в лесу странные грибы с кислым запахом
В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе
«Хочу на море»: безработный новосибирец отправился пешком до Владивостока
В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода
К поискам пенсионерки, пропавшей в лесу под Новосибирском, привлекут вертолет и беспилотную технику
В центре Новосибирска столкнулись байкер и таксист
«Будто в болоте плавают!»: сибиряков напугала зеленая вода в вольере у белых медведей
Андрей Панферов поблагодарил новосибирцев за поддержку «Города трудовой доблести»
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 92 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
У новосибирских полицейских - новый начальник: рассказываем, кто он такой
«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку