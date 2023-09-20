В Новосибирске оставили на свободе виновников взрыва на заправке

Виновники взрыва на новосибирской АГЗС отделались условными сроками. Фото: Мария НОВИКОВА

Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу о взрыве заправочной станции на Гусинобродском шоссе, в результате которого пострадал 51 человек, еще 28 - лишились имущества на 162 миллиона рублей. Инцидент случился в июне 2021 года. Во время перекачки топлива из цистерны газовоза в стационарные резервуары произошло воспламенение и детонация.

Обвинения в случившемся следователи предъявили учредителю ООО «Сибгаз» Роману Гармидеру, руководителю компании Алексею Савлуку и главному инженеру Геннадию Киселю. Им инкриминировали незаконное предпринимательство, нарушение правил промышленной безопасности и оказание небезопасных услуг.

Пока шло расследование и судебный процесс, по ст. 217 УК РФ истекли сроки давности. Не смотря на это гособвинитель в прениях просила отправить всех фигурантов громкого дела в колонию. В последнем слове подсудимые полностью признали вину и просили о снисхождении, - передает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Но по итогам судебного разбирательства осужденные остались на свободе. Выйдя из совещательной комнаты, судья огласила свое решение. Гармидеру назначили 3,5 года условно, Киселю и Савлуку - по три года.

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