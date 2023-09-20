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НовостиОбщество20 сентября 2023 2:32

В Новосибирске оставили на свободе виновников взрыва на заправке

Виновники взрыва на новосибирской АГЗС отделались условными сроками
Мария НОВИКОВА
Виновники взрыва на новосибирской АГЗС отделались условными сроками.

Виновники взрыва на новосибирской АГЗС отделались условными сроками.

Фото: Мария НОВИКОВА

Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор по делу о взрыве заправочной станции на Гусинобродском шоссе, в результате которого пострадал 51 человек, еще 28 - лишились имущества на 162 миллиона рублей. Инцидент случился в июне 2021 года. Во время перекачки топлива из цистерны газовоза в стационарные резервуары произошло воспламенение и детонация.

Обвинения в случившемся следователи предъявили учредителю ООО «Сибгаз» Роману Гармидеру, руководителю компании Алексею Савлуку и главному инженеру Геннадию Киселю. Им инкриминировали незаконное предпринимательство, нарушение правил промышленной безопасности и оказание небезопасных услуг.

Пока шло расследование и судебный процесс, по ст. 217 УК РФ истекли сроки давности. Не смотря на это гособвинитель в прениях просила отправить всех фигурантов громкого дела в колонию. В последнем слове подсудимые полностью признали вину и просили о снисхождении, - передает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Но по итогам судебного разбирательства осужденные остались на свободе. Выйдя из совещательной комнаты, судья огласила свое решение. Гармидеру назначили 3,5 года условно, Киселю и Савлуку - по три года.

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