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НовостиОбщество25 июня 2023 7:43

Сотни новосибирцев станцевали с звездой «Каникул Петрова и Васечкина» Егором Дружининым

Танцевальный флешмоб прошел в Новосибирске в День города
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Звезда «Каникул Петрова и Васечкина» приехал в Новосибирск.

Звезда «Каникул Петрова и Васечкина» приехал в Новосибирск.

Фото: Евгений КОЧКИН

Сотни новосибирцев устроили танцевальный флешмоб ко Дню города. Акция «Город танцует» началась на сцене возле здания «Аркады» на Ленина,1.

Сейчас хореограф судит танцевальные шоу.

Сейчас хореограф судит танцевальные шоу.

Фото: Евгений КОЧКИН

Заслуженный артист России Егор Дружинин зажег горожан со сцены, сообщил корреспондент КП-Новосибирск. В юности Егор прославился одной из главных ролей в советской комедии «Приключения Петрова и Васечкина» в роли пионера.

Около 100 детей вышли на сцену с звездой советских комедий.

Около 100 детей вышли на сцену с звездой советских комедий.

Фото: Евгений КОЧКИН

Известный хореограф, участник жюри в шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ приехал с мастер-классом. Под медленную музыку гости поднимали руки в такт просьбам хореографа.

Свои уроки провели также хореограф шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Александр Тронов и финалист второго сезона шоу «Новые танцы Владислав Ананьев.

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