Сотни новосибирцев станцевали с звездой «Каникул Петрова и Васечкина» Егором Дружининым

Звезда «Каникул Петрова и Васечкина» приехал в Новосибирск.
Фото: Евгений КОЧКИН
Сотни новосибирцев устроили танцевальный флешмоб ко Дню города. Акция «Город танцует» началась на сцене возле здания «Аркады» на Ленина,1.
Сейчас хореограф судит танцевальные шоу.
Фото: Евгений КОЧКИН
Заслуженный артист России Егор Дружинин зажег горожан со сцены, сообщил корреспондент КП-Новосибирск. В юности Егор прославился одной из главных ролей в советской комедии «Приключения Петрова и Васечкина» в роли пионера.
Около 100 детей вышли на сцену с звездой советских комедий.
Фото: Евгений КОЧКИН
Известный хореограф, участник жюри в шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ приехал с мастер-классом. Под медленную музыку гости поднимали руки в такт просьбам хореографа.
Свои уроки провели также хореограф шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Александр Тронов и финалист второго сезона шоу «Новые танцы Владислав Ананьев.
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