Власти Новосибирска решили не отменять мероприятия к 130-летию города

Все праздничные мероприятия в городе состоятся в полном объеме.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В Новосибирске все массовые мероприятия, запланированные на ближайшие два дня, состоятся. Об этом сообщил КП-Новосибирск руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства НСО Сергей Нешумов.
- Программа празднования 130-летия города Новосибирска утверждена и реализуется в полном объеме. Все необходимые меры безопасности были определены заранее, и они позволяют обеспечить достаточный уровень защищенности, - уточнил Сергей Игоревич.
Напомним, 130-летие Новосибирска будут отмечать с размахом 24 и 25 июня. Правда, в этот раз власти решили обойтись без салюта. В качестве альтернативы состоится фаер-шоу на Михайловской набережной. В субботу пройдут фестивали на площади Ленина и VK Fest в парке «Арена». Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
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