Будет ли салют на День города в Новосибирске 25 июня 2023: ответили в мэрии

В этом году салют отменили. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске отменили салют на День города 25 июня 2023 года. В мэрии объяснили, что на фейерверках решили сэкономить в пользу более значимых социальных проектов.

— Траты на фейерверки на День города, с учетом нынешней ситуации, неуместны, это просто деньги на ветер. мы стараемся делать проекты, которые не развлекают людей, а вовлекают их. Например, «Город поет», «Город танцует», — заявила вице-мэр города Анна Терешкова.

В мае было принято решение запускать салют только на День Победы. В качестве альтернативы фейерверку на городской 130-летний юбилей выступить фаер-шоу вечером на Михайловской набережной. Кроме того, празднование будет длиться два дня — уже в субботу, 24 июня, пройдут фестивали на площади Ленина и VK Fest в парке «Арена». Полную программу праздника можно посмотреть здесь.

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