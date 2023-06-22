Будет ли салют на День города в Новосибирске 25 июня 2023: ответили в мэрии

В этом году салют отменили.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске отменили салют на День города 25 июня 2023 года. В мэрии объяснили, что на фейерверках решили сэкономить в пользу более значимых социальных проектов.
— Траты на фейерверки на День города, с учетом нынешней ситуации, неуместны, это просто деньги на ветер. мы стараемся делать проекты, которые не развлекают людей, а вовлекают их. Например, «Город поет», «Город танцует», — заявила вице-мэр города Анна Терешкова.
В мае было принято решение запускать салют только на День Победы. В качестве альтернативы фейерверку на городской 130-летний юбилей выступить фаер-шоу вечером на Михайловской набережной. Кроме того, празднование будет длиться два дня — уже в субботу, 24 июня, пройдут фестивали на площади Ленина и VK Fest в парке «Арена». Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер