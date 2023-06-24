Новосибирский метрополитен будет работать на час дольше в День города

В Новосибирске метро будет работать на час дольше в День города. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске метро будет работать на час дольше в День города. Измененный график действует в эти выходные, 24 и 25 июня.

Так, метрополитен будет развозить пассажиров до 01:00. Это сделали для удобства жителей и гостей столицы Сибири.

− Учитывая насыщенную программу празднования, Новосибирский метрополитен принял решение для удобства горожан и гостей города, прибывающих отметить 130-летие столицы Сибири, продлить время работы подземки в выходные дни, − сообщили ранее в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, новосибирцев и гостей города по окончании праздничных мероприятий развезет дополнительный общественный транспорт. Откуда он будет отъезжать – читайте в нашем материале.

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