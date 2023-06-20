На День города в Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт

Дополнительный общественный транспорт запустят на День города в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительный общественный транспорт запустят на День города в Новосибирске 25 июня. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут развозить жителей и гостей столицы Сибири после праздничных мероприятий.

Транспорт будет отъезжать от нескольких остановочных пунктов. Среди них − «М. «Речной вокзал», «Дом Ленина», вокзал «Новосибирск-Главный», «М. «Площадь Маркса», «М. «Студенческая» и другие.

Кроме того, для удобства пассажиров работу муниципальных маршрутов регулярных перевозок организуют по расписаниям буднего дня. Речь об автобусах № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутках № 18, 43, 63 и троллейбусах № 7, 8, сообщили в мэрии Новосибирска.

Какой дополнительный транспорт запустят в День города:

Остановочный пункт «М. «Речной вокзал» в 22:00:

Автобусы: № 8 − Речной вокзал − Цветной проезд; № 9 − Речной вокзал − Юго-Западный ж/м; № 13 − Речной вокзал − Ключ-Камышенское плато; № 21 − Речной вокзал − УМ-3; № 36 − Речной вокзал − Микрорайон «Щ»; № 54 − Речной вокзал − ул. Твардовского.

Остановочный пункт «Дом Ленина» в 22:00:

Автобусы: № 18 − Дом Ленина − Ключ-Камышенское плато; № 97 − Дом Ленина − Цветущая Плющиха.

Троллейбусы: № 7 − Дом Ленина − Станиславский ж/м; № 8 − Дом Ленина − Затулинский ж/м; № 10 − Дом Ленина − Сад им. Дзержинского.

На пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта в 22:00:

Автобус № 95 − в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха».

Троллейбусы: № 5 − в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»; № 13 − в направлении остановочного пункта «ул. Учительская»; № 36 − в направлении остановочного пункта «ул. Лазурная».

На пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта в 21:30:

Троллейбусы № 23 − в направлении остановочного пункта «Сад им. Дзержинского».

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22:50:

Автобусы: № 14 − Пл. им. Калинина − пос. Северный; № 15 − Пл. им. Калинина − Микрорайон «Стрижи»; № 27 − Пл. им. Калинина − Северное кладбище; № 30 − Пл. им. Калинина − Цветущая Плющиха; № 34 − Пл. им. Калинина − ул. Тюленина.

Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный» в 22:50:

Автобусы: № 3 − Вокзал «Новосибирск-Главный» − пос. Северный; № 96 − Вокзал «Новосибирск-Главный» − Цветущая Плющиха; № 96 − Вокзал «Новосибирск-Главный» − ул. С. Кожевникова.

Троллейбусы: № 23 − Вокзал «Новосибирск-Главный» − Сад им. Дзержинского.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22:50:

Автобусы: № 16 − М. «Площадь Маркса» − Затон; № 29 − М. «Площадь Маркса» − Юго-Западный ж/м; № 29 − М. «Площадь Маркса» − ул. Александра Чистякова; № 43 − М. «Площадь Маркса» − Белые росы; № 57 − М. «Площадь Маркса» − Микрорайон «Чистая Слобода»; № 57 − М. «Площадь Маркса» − ул. Александра Чистякова.

Троллейбусы: № 7 − М. «Площадь Маркса» − Станиславский ж/м; № 29 − М. «Площадь Маркса» − Северо-Чемской ж/м.

Остановочный пункт «Магазин «Кристалл» в 22:50:

Автобусы: № 60 − Магазин «Кристалл» − Затулинский ж/м; № 60 − Магазин «Кристалл» − ул. Дюканова.

Троллейбус № 8 − Магазин «Кристалл» − Станиславский ж/м.

Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22:50:

Автобусы: № 45 − «М. «Студенческая» − Чемской бор; № 68 − «М. «Студенческая» − ст. Матвеевка.

Улица Мичурина от улицы Фрунзе до улицы Ядринцевской в 22:00:

Трамваи № 13 − ул. Мичурина − Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Мостовая» в 22:00:

Трамваи № 13 − ул. Мостовая − Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Восход» в 22:30:

Троллейбусы: № 7 − ул. Восход − Станиславский ж/м; № 7 − ул. Восход − ул. Лазурная.

Остановочный пункт «ул. Зыряновская» в 22:30:

Трамваи № 13 − Гусинобродское шоссе − ул. Писарева.

Остановочный пункт «Магазин «Золотая Нива» в 23:30:

Маршрутные такси № 90 − Магазин «Золотая Нива» − Цветущая Плющиха.

В районе парка «Арена» в 21:20:

Автобусы: № 16 − Парк «Арена» − Затон; № 43 − Парк «Арена» − Белые росы; № 45 − Парк «Арена» − Чемской бор; № 45к − Парк «Арена» − Чемской бор; № 57 − Парк «Арена» − Чистая Слобода; № 68 − Парк «Арена» − Ст. Матвеевка; № 88 − Парк «Арена» − ОРМЗ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber