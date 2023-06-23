«Побить мировой и национальный рекорды»: в Новосибирске приготовят самую большую порцию биточков из щуки

Готовить биточки будут более 50 поваров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В День города жителей и гостей Новосибирска ожидает много интересного. Так, в воскресенье, 25 июня, на сцене Михайловской набережной попробуют установить мировой и национальный рекорды, приготовив самую большую в мире порцию биточков из сибирской щуки. Действо будет проходить с 12 до 14 часов, сообщили в мэрии.

- Готовить блюдо будут более 50 шеф-поваров и поваров Новосибирска и Сибирского региона под руководством директора Сибирской гильдии шеф-поваров Наталии Пятых и президента Сибирской гильдии шеф-поваров, ведущего передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», кулинарного блогера и эксперта, автора книг по русской национальной кухне Максима Сырникова, - рассказали в пресс-службе. - Подготовительный этап запланирован на 24 июня. Он пройдет в лабораториях Новосибирского технологического колледжа питания.

В мэрии также уточнили, что для приготовления блюда используют около 300 кг рыбы, а также сливки и масло новосибирских производителей.

Рекорд зарегистрируют в 13.30 в Международном агентстве регистрации рекордов INTERRECORD и в Реестре рекордов России.

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