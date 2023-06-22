День города в Новосибирске откроют плац-парадом духовых оркестров со всей страны

Фестиваль духовых оркестров пройдет 24 и 25 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничные мероприятия в День города в Новосибирске откроет фестиваль духовых оркестров. Он продлится два дня. Кстати, плац-парад пройдет в столице Сибири впервые. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

– В фестивале духовых оркестров примут участие 10 коллективов - профессиональные духовые и военные оркестры из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Барнаула, Казани, Хабаровска, Кызыла, а также два из Новосибирска. Впервые пройдет плац-парад – это когда все оркестры выстраиваются вместе, маршируют и исполняют одну мелодию, – рассказала Анна Васильевна. – Дирижер из Хабаровска уже приехал. Музыканты репетируют. В 17.30 приглашаем всех новосибирцем на площадь Ленина, чтобы лично все увидеть.

Изюминкой фестиваля станет выступление конного тувинского оркестра, группы барабанщиц из Кемерова и Барнаула, а также роты почетного караула Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. В воскресенье участники фестиваля выступят в финале празднования 130-летия Новосибирска.

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