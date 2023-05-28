«Всем спасибо, все свободны»: родители бастовавших третьеклассников из новосибирской гимназии заявили о расформировании класса

Родители учеников заявили о расформировании класса. Фото: Иван ВИСЛОВ

Родители бастовавших третьеклассников из новосибирской гимназии заявили о расформировании класса. Об этом КП-Новосибирск сообщила Наталья*, мама девочки, против которой все ополчились.

- Утром в родительский чат пришло сообщение: «Информация про третий класс. Класс расформирован. Всем спасибо, все свободны», - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама девочки, приложив скрин.

Сообщение в родительском чате. Фото: предоставлено Натальей

Напомним, что забастовка третьеклассников началась в конце апреля 2023 года. Как говорили родители отказались приводить детей на уроки из-за их одноклассницы, мол ребенок регулярно нападал на других. В деле оказались замешаны все от департамента образования до прокуратуры. В итоге под конец четверти дети вышли на занятия. Так же в деле появилась неожиданная улика – сообщение от учителя, который просил продолжать бунт.

КП-Новосибирск отправила запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы узнать действительно ли класс расформирован и куда переведут детей.

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