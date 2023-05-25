Берег Бердского залива засыпало мертвыми мальками окуня

У берега Бердского залива много погибшей рыбы. Фото: соцсети Евгения Шестернина.

Массовую гибель рыбы зафиксировали в Бердском районе Новосибирской области. В заливе местные жители обнаружили большое количество погибших мальков окуня.

На место выезжали специалисты нескольких надзорных ведомств: прокуратуры, минприроды экологии региона, Росприроднадзора и Росрыболовства.

- В министерство сообщили о гибели рыб и специфическом запахе под мостом через Бердь, - написал в соцсетях министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. - Наш сотрудник сразу передал информацию в федеральную службу по надзору в сфере природопользования и федеральное агентство по рыболовству. Специалисты проверят территорию и выяснят причины.

Как стало известно, специалисты взяли для исследований и пробы воды, и тушки мертвой рыбы. Результаты будут известны через 7-8 дней.

Местные рыбаки сообщили журналисту КП-Новосибирск, что гибель рыбы наблюдалась и раньше, но чаще в небольших водоемах. Но чтобы это произошло в Бердском заливе, да еще и в таком количестве, никто из них не припомнит. Среди возможных причин называют нехватку кислорода, а также сброс воды.

Напомним, в начале мая местный житель заснял усеянный мертвой рыбой берег озера Клыгино в Сузунском районе. Такая же картина наблюдалась на озере Чаны. В минприроды региона рассказали, с чем это связано.

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