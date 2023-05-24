Специалисты назвали причины массовой гибели рыб на озерах Новосибирской области

Рыбы могли погибнуть из-за сокращения акватории и глубины озер. Фото: Фото: стоп-кадры из видео Геннадия Макарова

На территории Новосибирской области зафиксировали несколько случаев массовой гибели рыб. КП-Новосибирск обратилась в Минприроды региона и узнала, с чем это могло быть связано.

Напомним, в начале мая местный житель заснял усеянный мертвой рыбой берег озера Клыгино в Сузунском районе. Такая же картина наблюдалась на озере Чаны.

− По информации ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», апрель 2023 года был холодным и сухим. Преобладание антициклонального характера погоды обусловило значительный недобор осадков. На ряде метеостанций апрель этого года вошел в пятерку максимально сухих за весь период инструментальных наблюдений. Неустойчивый характер погоды привел к колебаниям уровней воды в период весеннего половодья и формированию невысоких максимальных уровней, − объяснили КП-Новосибирск в Минприроды.

Специалисты Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и филиала ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» выяснили, что низкая водность 2022 года спровоцировала сокращение акватории и глубины озер. А из-за сильных морозов зимой произошло промерзание водоемов. Рыб попросту сдавливало нарастающим ледовым покровом.

− Гибель рыбы на озерах Новосибирской области в зимне-весенний период текущего года произошла по естественным природным причинам, − подчеркнули в Минприроды Новосибирской области.

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