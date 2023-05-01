«Это катастрофа!»: новосибирец обратил внимание на массовый мор рыбы на озере Клыгино

На озере Клыгино в Сузунском районе произошел массовый мор рыбы. Фото: стоп-кадры из видео Геннадия Макарова
На озере Клыгино в Сузунском районе произошел массовый мор рыбы. Об этом КП-Новосибирск сообщил житель Новосибирской области Геннадий Макаров.
В распоряжении КП-Новосибирск оказалось шокирующее видео – на нем запечатлен берег, усеянный мертвой рыбой.
− Попутным ветром меня занесло на озеро Клыгино. Не мог не заехать сюда и не посмотреть, что здесь весной происходит. А весной здесь происходит полная катастрофа! Посмотрите, сколько карася. Вот такой здесь замор, – произнес на камеру Геннадий Михайлович.
Сибиряк отметил – гибель рыбы связана с тем, что в озере осталось мало воды.
− Небольшая «тарелочка» осталась. Дышать рыбе нечем было. Я здесь такого еще не видел. И подобная картина по всему берегу, – подчеркнул местный житель.
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