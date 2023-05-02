Берега усеяны мертвой рыбой: сразу в двух озерах Новосибирской области массово погибли караси

Массовый замор рыбы случился в Чановском и Сузунском районах области. Фото: Стоп-кадры из видео Геннадия Макарова

Рыбаков, отправившихся на озера в Новосибирской области, ждал неприятный сюрприз: берега обоих водоемов усеяны мертвой рыбой. В Сузунском районе на обнажившемся илистом дне озера Клягино лежали сотни мертвых карасей. Похожая картина и в Чановском районе на озере Чаны.

Рядом с озерами нет заводов и прочих источников загрязнения. Отчего же умерла рыба? Мы задали этот вопрос специалистам.

- Причин может быть множество. Во-первых, малое количество воды в водоемах. Во-вторых, кислород, вернее его отсутствие. В воде много водорослей, они опадают, начинают гнить и, так скажем, «душат» рыбу - она задыхается. Проблема всех озер в том числе и отсутствие течения, из-за чего повышен риск возникновения эвтрофикации - так называется процесс насыщения воды биогенными элементами (чаще фосфором и азотом), что способствует изменению состава водной среды в худшую сторону. Проблема одна, но это касается обоих озер. Для того чтобы выяснить более точные причины, конечно, нужно проводить работы, бурить лунки, но это нереально сделать по всему озеру Чаны из-за его большого размера, - рассказал КП-Новосибирск эколог Павел Арбатский.

Версию о том, что рыба попросту задохнулась, выдвинули и в администрации Сузунского района.

- Озеро Клягино обмелело, из-за холодной зимы промерзло до дна. Думаем, массовый замор произошел из-за недостатка кислорода, - сообщили КП-Новосибирск в администрации.

Такое явление - не природная катастрофа, но, к сожалению, его можно наблюдать каждую весну. На неглубоких озерах в местах, где зима длится долго и лед не сходит с поверхности воды по 4 - 6 месяцев, часть рыбы гибнет практически всегда.

В региональном министерстве природы уточнили, что будут выяснять причины и обстоятельства массовой гибели рыб. Информация об этом будет передана в Росрыболовство по компетенции в части гибели водных биоресурсов.

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