На озере Чаны в Новосибирской области произошел массовый мор рыбы

На озере Чаны в Новосибирской области массово погибла рыба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На озере Чаны в Новосибирской области массово погибла рыба. Об этом сообщили в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал местный житель, снявший видео, подобная картина наблюдается по всему берегу. Что послужило причиной массового мора – неизвестно.

− Очень страшно на такое смотреть. Жаль рыбу, − отреагировал в комментариях один из новосибирцев.

Кстати, это не первый случай в регионе. Накануне КП-Новосибирск писала про массовую гибель рыбы на озере Клыгино в Сузунском районе. Там сибиряк Геннадий Макаров снял сотни мертвых карасей.

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