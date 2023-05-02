На озере Чаны в Новосибирской области произошел массовый мор рыбы

На озере Чаны в Новосибирской области массово погибла рыба.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На озере Чаны в Новосибирской области массово погибла рыба. Об этом сообщили в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказал местный житель, снявший видео, подобная картина наблюдается по всему берегу. Что послужило причиной массового мора – неизвестно.
− Очень страшно на такое смотреть. Жаль рыбу, − отреагировал в комментариях один из новосибирцев.
Кстати, это не первый случай в регионе. Накануне КП-Новосибирск писала про массовую гибель рыбы на озере Клыгино в Сузунском районе. Там сибиряк Геннадий Макаров снял сотни мертвых карасей.
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