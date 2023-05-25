Суд смягчил приговор матери, которая вместе с мужем до смерти избила 6-летнего сына под Новосибирском

Суд отменил штраф матери из-за сроков давности, но сроки заключения оставил в силе. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске неблагополучная мать, которая помогла отчиму убить 6-летнего сына, не будет платить штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Трагедия произошла 19 марта 2021 года в поселке Кудряшовский под Новосибирском.

- От длительных издевательств со стороны матери и отчима у ребенка наступило психическое расстройство. В 6 лет потерпевший не знал все буквы алфавита, однако Бакланов и Мутогарова потребовали от него прочитать книгу «101 далматинец», которая была явно не для его возраста. Он этого сделать не смог, и подсудимые поочередно нанесли каждый, в общей сложности не менее 55 ударов руками, ногами по голове, груди, передней и боковой поверхности брюшной стенки, шеи, верхним и нижним конечностям, от чего ребенок умер, – сообщила пресс-служба Пятого апелляционного суда в Новосибирске.

По данным следствия, отчим, Иван Бакланов, и мать, Наталья Мутогарова, истязали и мучили 6-летнего мальчика с июля 2019 года по незначительным поводам. Например, за прыжки на диване. Ребенку не давали еды, ограничивали в передвижении, запирали в туалете и оставляли дома одного. Принуждали нырять в ледяную воду зимой, а также били резиновым шлангом, шумовкой, ремнем. Младшую дочь они поили пивом, чтобы уснула, по словам матери подсудимого.

В 2020 году соседи нашли ребенка под балконом съемной квартиры с переломом позвоночника. Ребенок оказался заперт дома, спрыгнул с балкона и сломал спину. Однако бывшая инспектор ПДН не принимала мер по изъятию ребенка из семьи, после трагедии она получила два года условно за допущенную халатность.

В феврале 2023 года Новосибирский областной суд вынес приговор за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и убийство малолетнего с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил отчиму Ивану Бакланову пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима, а мать Наталья Мутогарова получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд назначил ей штраф в 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Защита обжаловала приговор.

- В судебном заседании осужденные перекладывали ответственность за смерть ребенка друг на друга. При этом Бакланов указывал, что применял насилие к потерпевшему, но его действия не могли повлечь за собой психическое расстройство, а впоследствии и смерть ребенка. Мутогарова признала вину лишь в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию сына, – сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда. – Судебная коллегия освободила Мутогарову от штрафа по неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка в связи с истечением сроков давности. В остальной части приговор оставлен без изменения.

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