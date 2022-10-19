«А где были все остальные? Почему не спасли его?»: в Новосибирске бывшей сотруднице ПДН вынесли приговор после убийства 6-летнего мальчика

Анна Головач сейчас работает в школе учителем истории и права. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске вынесли приговор экс-сотруднице ПДН после убийства 6-летнего мальчика в Кудряшах. Ребенка до смерти забили пьяные отчим и мать шлангом от стиральной машинки за то, что он не мог прочитать книжку. При этом родственники этой семью просили до этого ПДН забрать ребенка из опасной семьи. А ранее был случай, когда мальчик выпал с балкона квартиры, получил переломы. Подробнее – в репортаже из суда корреспондента КП-Новосибирск.

Анна Головач сейчас работает в школе учителем истории и права. Но еще полтора года назад женщина служила в полиции старшим инспектором по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД "Новосибирский". С погонами ей пришлось попрощаться после убийства в хрущевке в Кудряшах. Убит был 6-летний ребенок. Своими же родителями!

- С их приездом у нас в подъезде начался ад - бесконечные пьянки, драки, плач детей. Однажды что-то с мальчиком случилось, он спрыгнул с балкона - весь избитый, побитый в одних трусиках. Задавали вопрос, что случилось, он говорит, меня избил отчим, не отдавай теперь, пожалуйста, меня родителям, - рассказала журналисту КП-Новосибирск сразу после трагедии соседка проблемной семьи Анастасия Яковлева.

Соседи злоупотребляющей алкоголем пары били тревогу, правоохранителей они вызывали не раз. Но ребенка из семьи так и не забрали:

- В результате преступного бездействия старшего инспектора по делам несовершеннолетних не принявшего действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка, мать и отчим мальчика применили к нему физическое насилие с особой жестокостью, - пояснили в региональном управлении СКР.

Пьяный мать и отчим до смерти забили ребенка за то, что он не мог прочитать книжку. Фото: соцсети.

19 марта прошлого года пьяные мать и отчим заставили шестилетнего мальчика читать, а когда дошкольник не смог справиться с задачей, взрослые забили его до смерти. Иван Бакланов и Наталья Мутогарова предстали перед судом в марте. Их дело еще рассматривают в областном суде. К уголовной ответственности привлекли и инспектора ПДН, курировавшую проблемную семью. И почему-то не изъявшую ребенка.

- Органами предварительного следствия действия Головач квалифицированы по ч.2 ст. 293 УК РФ как Халатность. На протяжении всего судебного следствия подсудимая Головач признавала вину в полном объеме. Государственный обвинитель в прениях сторон просила о реальном лишении свободы для подсудимой Головач в виде двух лет с дополнительным наказанием с отбыванием наказания в колонии поселения, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Новосибирского района Анастасия Дортман.

Сегодня бывшая сотрудница полиции, которую посчитали виновной в трагической смерти маленького мальчика, выслушала приговор. Но лишать свободы женщину не стали. Срок - два года условно. Сотрудницы районного отдела опеки никакого наказания при этом не понесли.

- В системе профилактики работает огромное количество людей. Это не один человек, это инспектор ПДН, это огромная служба, которая должна работать. Это проблема ни одного человека, это проблема всей службы профилактики. И получается что если все остальные представители службы сработали, и я одна не сработала, тогда почему ребенка-то нет, где все остальные, почему они не спасли его?! - возмущенно заявила после заседания осужденная, передает из зада суда корреспондент КП-Новосибирск.

После отбытия основного наказания еще два с половиной года Анна Головач не сможет служить в правоохранительных органах. Кроме того, после вступления приговора в законную силу педагогу скорее всего запретят работать с детьми.

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