«Ударил три раза и пошел спать»: следователи показали видео с отчимом, убившем 6-летнего пасынка под Новосибирском

Следователи опубликовали видео, где отчим рассказал, как он вместе со своей женой до смерти избил 6-летнего пасынка. Фото: Кадр из видео

Следователи опубликовали видео, где отчим рассказал, как он вместе со своей женой до смерти избил 6-летнего пасынка. Напомним, трагедия случилась в марте 2021 года в поселке Кудряшовский. В тот день причиной побоев, по словам самих сибиряков, стало то, что мальчик не хотел читать книжку. Однако, как выяснили позже следователи, над ребенком регулярно издевались на протяжении нескольких последних лет. Его постоянно избивали, в том числе ремнем или разной кухонной утвари.

— Он молчал тогда, не хотел читать. Тогда она (мама мальчика — прим.ред) начала его долбить. Его только ударил три раза и сидел вот там. Я его потом поднял, еще раз ударил по животу и поставил в угол. Сказал: «стой тут», а потом пошел спать, — рассказывает о произошедших событиях мужчина. — Потом я проснулся от звонка домофона, и от того, что меня кто-то бил по щекам. Я открыл глаза, сначала ничего не понял, а потом шире глаза открыл и увидел, что у нее (мамы мальчика — прим. ред) все руки в крови. Я пришел на кухню и тут он (мальчик — прим. ред) уже лежал в луже крови.

Отчим свою вину в произошедшем признает только частично, а вот мать мальчика и вовсе утверждает, что она не виновата. После того, как следователи провели все необходимые экспертизы и опросили свидетелей, уголовное дело сибиряков отправили в суд. Их обвиняют сразу по нескольким статьям: по 105 УК РФ за убийство, по 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и по 156 УК РФ за неисполнение родительских обязанностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не смог прочитать текст»: следователи рассказали, за что мама и отчим избили до смерти 6-летнего мальчика в Кудряшовском

Ребенку нанесли около 50 ударов по голове и телу (подробнее).

«Девочку они поили пивом, а пацана били»: мать подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка рассказала, как пыталась спасти внуков

Женщина призналась: она знала, что ребенка бьют, и пыталась добиться, чтобы опека и ПДН проверяли семью сына (подробнее).

В Новосибирской области мама и отчим, до смерти избившие 6-летнего мальчика, пойдут под суд

Их обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.