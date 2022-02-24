В Новосибирской области мама и отчим, до смерти избившие 6-летнего мальчика, пойдут под суд

Сибиряки пойдут под суд. Фото: соцсети

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о том как мама и отчим до смерти забили 6-летнего мальчика. Напомним, трагедия произошла в поселке Кудряшовском в 2021 году. Однако, как удалось выяснить следователям, избивали ребенка регулярно на протяжении нескольких лет.

— Вечером 19 марта мать и отчим ребенка вместе выпивали, и после этого, по их словам «в воспитательных целях», начали избивать его руками и ногами. От полученных травм ребенок скончался на месте, — пояснили в областном Следственном комитете.

Против них было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей.

Задержанных сибиряков отправили под стражу. Женщина свою вину так и не признала, а мужчина признал только частично. По уголовному делу было проведено более 10 судмедэкспертиз и допрошено более 30 свидетелей. Сейчас оно направлено для рассмотрения в суд.

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