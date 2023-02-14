«Он дрыгался, а я его просто долбил»: отчим рассказал, как забил насмерть 6-летнего мальчика

Отчиму мальчика дали пожизненный срок, матери ребенка - 14 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд вынес приговор матери и отчиму, жестоко расправившимся с 6-летним мальчиком. Напомним, трагедия в Кудряшах произошла в марте 2021 года, на теле ребенка, которого взрослые избивали в пьяном угаре, не было живого места…

Родственники матери погибшего ребенка - Натальи Мутогаровой - до сих пор заступаются за нее:

- Я считаю, что она невиновна. Он ее пугал, запугивал, она боялась. Видно, что бил, у нее на макушке было две залысины. Я говорю: «Наташа, отчего ты лысая?». Она отвечает, что, мол, из-за беременности. А потом она мне сказала, что это сожитель Иван выдрал волосы так, - рассказала КП-Новосибирск мать подсудимой Любовь Выдрина.

С Иваном Баклановым Наталья сошлась, когда ее официальный муж был в тюрьме, родила сожителю двоих дочерей. На детские пособия, как рассказывают местные жители, Наталья и Иван постоянно покупали алкоголь. В пьяном угаре мужчина колотил не только сожительницу, но и ее сына от первого брака.

- Однажды мы нашли его под окнами дома: он был весь в синяках. Задавали вопросы, что случилось. Он сказал, что его избил отчим, просил не возвращать его обратно в семью, - рассказала КП-Новосибирск соседка многодетной семьи Анастасия Яковлева.

Обитатели пятиэтажки, где жила семья, били тревогу, соседи обращались в органы опеки, но ребенка не изъяли (после трагедии за халатность, которая привела к гибели мальчика, инспектора ПДН Анну Головач суд приговорил к условному сроку в 2 года).

Следователи выяснили, что мать и отчим воспитывали ребенка кулаками, ногами и всем, что попадалось под руку. В ход шла кухонная утварь – металлическая шумовка, пластиковая лопатка, ремень, резиновый шланг. В день трагедии они в пьяном угаре заставляли ребенка читать книжку, но у мальчика не получалось. И отчим стал его бить.

- Он там закрывался, дрыгался, я его просто долбил, - рассказал Иван Бакланов следователям во время проверки показаний на месте преступления. Он отрицал, что в одиночку нанес пасынку более 50 телесных повреждений, утверждал, что Наталья тоже била ребенка.

А мать ребенка в суде пыталась доказать, что ее вообще не было на месте преступления. Мол, она как раз уезжала в город, за новым телефоном, а когда вернулась домой, увидела бездыханное тело сына. Сожитель якобы предложил ей избавиться от трупа и обо всем молчать, но она вызвала полицию…

Мать и отчима, до смерти забившим ребенка, суд признал виновными сразу по нескольким статьям:

- Бакланов и Мутогарова признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшего за собой психическое расстройство с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего группой лиц. Они же признаны виновными в убийстве малолетнего с особой жестокостью, а мать дополнительно – за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Анжелика Егорова.

Согласно экспертизе, мать и отчим нанесли беззащитному ребенку 55 ударов. Шансов выжить у мальчика не было. В прения гособвинитель просила приговорить Бакланова к вышей мере наказания. Судья также решила, что только пожизненный срок на зоне особого режима позволит искупить его вину.

- Иван, сожалеете о содеянном? За что забили ребенка?

- Я ничего не делал, - ответил Бакланов на вопрос журналистов, пока его уводил конвой.

Наталья Мутогарова 14 лет проведет в колонии общего режима. Шланг от стиральной машины, которым подельники били мальчика и окровавленный фрагмент книги, которую его заставляли читать, судья постановила уничтожить.

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